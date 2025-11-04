Шампионска лига: Време е за големите сблъсъци

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:25 мин.
футболните национали участие турнир уефа
Снимка: БТА
С девет мача тази вечер започва четвъртият кръг от основната фаза на Шампионската лига. Две срещи се открояват като най-интригуващи – Ливърпул срещу Реал (Мадрид) и Пари Сен Жермен срещу Байерн (Мюнхен), и двете с начален час 22:00 ч. българско време.

Ливърпул срещу Реал Мадрид (22:00)
На „Анфийлд“ атмосферата обещава да бъде нажежена. Миналия сезон мърсисайдци победиха Реал с 2:0, но сега формата им е по-непостоянна. След четири поредни загуби във Висшата лига, Ливърпул се върна на победния път с 2:0 срещу Астън Вила.

Реал, воден от Шаби Алонсо, пристига в отлична форма. Тимът е в серия от шест поредни победи, включително успех с 2:1 над Барселона в Ел Класико. Килиан Мбапе е във впечатляваща форма, а испанците ще търсят четвърти пореден успех в групите.

Пари Сен Жермен срещу Байерн Мюнхен (22:00)
Това е повторение на финала от 2020 г., когато Байерн спечели с 1:0. Сега баварците са в още по-внушителна серия – 15 поредни победи във всички турнири. Отборът на Венсан Компани е впечатляващ в атака с играчи като Хари Кейн, Луис Диас и Майкъл Олизе.

ПСЖ също показва силна игра в Европа, въпреки че има проблеми с контузии на ключови футболисти като Усман Дембеле и Дезире Дуе. В Шампионската лига парижани са убедителни – 13 отбелязани гола и победи над Аталанта, Барселона и Байер (Леверкузен) с 7:2.

Програма за мачовете от Шампионска лига днес

19:45
Наполи – Айнтрахт Франкфурт
Славия Прага – Арсенал

22:00
Атлетико Мадрид – Юнион Сен Жилоаз
Ливърпул – Реал Мадрид
Тотнъм – Копенхаген
Олимпиакос – ПСВ Айндховен
Ювентус – Спортинг Лисабон
Пари Сен Жермен – Байерн Мюнхен
Бодьо/Глимт – Монако

Очаква се футболна вечер, изпълнена с емоции, голове и напрежение на най-високо ниво.

