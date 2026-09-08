Шампионската лига се завръща с голямо дерби в Мадрид

Новият сезон в Шампионската лига започва тази вечер с шест мача, а безспорното дерби от програмата е на „Сантяго Бернабеу“. От 22:00 часа Реал Мадрид приема Интер в сблъсък, който ще предложи и любопитна среща с миналото.

Двубоят ще бъде особено емоционален за Жозе Моуриньо. Португалецът отново е начело на Реал Мадрид, а срещу него ще застане Интер – клубът, с който той спечели Шампионската лига през 2010 година. Тогава „нерадзурите“ триумфираха именно в Мадрид, а Кристиан Киву, който сега е треньор на италианския тим, бе сред футболистите на Интер във финала.

Реал Мадрид се намира в добра форма, като спечели пет от последните си шест мача. Единственото поражение в този период дойде в последния двубой на тима – 0:1 срещу Реал Бетис. „Белите“ обаче традиционно започват силно участието си в турнира, като са спечелили 17 от последните си 19 първи мача в Шампионската лига.

Основните надежди на мадридчани в атака отново са свързани с Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор. Французинът вече има 70 гола в Шампионската лига, докато бразилецът е записал 30 попадения и 22 асистенции от сезон 2021/22 насам.

Интер пристига в испанската столица като действащ шампион на Италия и носител на Купата на страната. „Нерадзурите“ са в серия от 15 последователни мача без поражение, като са се разписали във всеки един от тях.

Тимът на Киву стартира новия сезон с три поредни победи, а в последната от тях се наложи над Наполи с 3:2. Лаутаро Мартинес се превърна в герой за Интер, след като донесе успеха с гол в добавеното време.

Историята на сблъсъците между двата отбора обаче е категорично на страната на Реал. Мадридчани спечелиха последните си четири срещи с Интер в Шампионската лига с обща голова разлика 8:2. Италианците не са отбелязвали гол в последните три двубоя между двата тима, а последната им победа над Реал датира от 1998 година.

Сериозен интерес предизвиква и сблъсъкът между Порто и Манчестър Сити. Англичаните започнаха убедително сезона, макар до момента да не са срещали най-сериозните възможни съперници.

За Порто основната цел остава защитата на шампионската титла на Португалия, но силното представяне в Европа традиционно също е сред приоритетите на „драконите“. Португалският гранд не участва в Шампионската лига през миналия сезон.

Участието си в най-престижния европейски клубен турнир ще започне и АЕК. Гръцкият тим, който отстрани Левски в квалификациите, ще бъде домакин на австрийския ЛАСК в първия си мач от основната фаза.