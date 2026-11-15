Дванадесет шедьовъра, които рядко са показвани пред публика, ще бъдат предложени на търг на „Сотбис“ в Ню Йорк в сряда, пише британското издание „Гардиън“.

Колекцията включва величественото кестеново дърво на Ван Гог, сияйния изглед към градините „Тюйлери“ на Моне и „Арлекин“ на Пол Сезан – портрет на неговия син, облечен в костюм с червени и черни ромбове, чиято ъгловатост се доближава до абстракцията и несъмнено е вдъхновила арлекините на Пикасо.

„Сотбис“ е озаглавила търга си Legendary („Легендарен“), тъй като колекцията „Блакие-Ариета“, от която произхождат тези платна, е смятана за изключително изискана и престижна. Картините, придобити от заможна аржентинска двойка предимно през 70-те години на миналия век, са произведения, които човек би очаквал да види в музей, а не в апартамента им в Буенос Айрес, както показват стари снимки. Колко жалко, че върху тях пада сянката на обвинения в отвличания и убийства, коментира „Гардиън“.

Колекцията „Блакие-Ариета“ е финансирана с богатство, натрупано от захарната индустрия. Карлос Педро Блакие, ръководител на захарната компания Ledesma, е бил заподозрян в участие в „изчезването“ на стотици хора в Аржентина в една юлска нощ през 1976 г., известна като „Нощта на затъмнението“.

Електроснабдяването в района, което е било под контрола на Ledesma, е прекъснато, което е позволило арестите да бъдат извършени под прикритието на тъмнината. Свидетели разказват за хора, отвеждани с микробуси на компанията Ledesma. Оцелели свидетелстват, че са били държани в плен и измъчвани в помещения на компанията.

Това е едно от многобройните зверства, извършени в Аржентина между 1976 и 1983 г. по време на военната диктатура. Според Европейския център за конституционни и човешки права повечето от приблизително 400-те души, задържани през „Нощта на затъмнението“, са били синдикалисти, работещи в захарната компания Ledesma на Блакие. До 55 души все още са в неизвестност и се предполага, че са били убити.

Блакие е на 85 години, когато през 2012 г., дълго след падането на диктатурата, срещу него най-накрая са повдигнати обвинения. Той е обвинен, че е бил „основен участник в 29 случая на незаконно задържане“. Делото обаче така и не стига до съдебен процес, тъй като обжалванията забавят производството до смъртта му през 2023 г., когато е на 95-годишна възраст.

Очаква се „Цъфнали кестени“ (Châtaigniers en fleurs) на Ван Гог и „Арлекин“ (Arlequin) на Сезан да бъдат продадени на рекордни цени за двамата художници. Според „Сотбис“ предварителната оценка на картината на Ван Гог е „около 180 милиона щатски долара“. Това би надминало значително досегашния рекорд за негова творба, който е 117 милиона долара. Но наистина ли картината може да достигне такава цена, при положение че не е сред най-известните му произведения?

Отговорът е, че това е напълно възможно. Този завладяващ, меланхоличен шедьовър изобразява улица, сякаш обрулена от вятъра в Овер сюр Оаз, където художникът се премества през 1890 г., след като напуска психиатричната лечебница.

Но при по-внимателно вглеждане всичко изглежда леко неуравновесено и изместено – от жълтия път и наситеносиньото небе до огромното дърво, което кара хората под него да изглеждат миниатюрни. Приближава буря. Няколко месеца след завършването на тази картина Ван Гог ще се простреля.

Вече не е необходимо една картина на Ван Гог да бъде сред най-прочутите му произведения, за да бъде продадена за астрономическа сума. Художникът е толкова всеобщо боготворен, че дори чорапите му биха се продали за милиони. А „Цъфтящи кестени“ наистина е изключително красива картина, отбелязва „Гардиън".

Пролятата кръв през „Нощта на затъмнението“ хвърля мрачна сянка върху търга, но „Сотбис“ пренебрегва тревожната страна на историята в рекламните си материали, въпреки че цялата информация е публично достъпна.

„Разбира се, запознати сме с публикациите, свързани с Карлос Педро Блакие“, казва говорител на „Сотбис“ пред „Гардиън“. „Той никога не е бил осъждан за престъпление. Всъщност през цялото време е поддържал, че е невинен, като е твърдял, че не е знаел, че ресурсите на компанията му са били използвани за улесняване на незаконни действия. По въпроси като този се доверяваме на съдилищата и на съдебния процес. Не смятаме, че те намаляват качеството или значимостта на самите произведения на изкуството.“

Така този търг ще впише „легендата“ на колекцията „Блакие-Ариета“ в историята, докато предполагаемите престъпления на Блакие и захарната компания Ledesma ще останат в бележките под линия, коментира британското издание