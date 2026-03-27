Шефът на огнеборците в Бургас е "Пожарникар на годината"

Комплексен победител в конкурса "Пожарникар на годината" е главен инспектор Валентин Великов, ръководител на пожарна служба Бургас.

На събитието са отличени и победители за основните направления на дейност - пожарогасене и спасителна дейност, противопожарен контрол и превантивна дейност.

Наградите връчат представители на ръководството на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“.