Шелтън напусна просълзен US Open след контузия на рамото

Световният №6 Бен Шелтън приключи участието си на домашния турнир от Големия шлем - US Open. 22-годишният американец се отказа от мача си в третия кръг срещу френският ветеран Адриан Манарино.

Шелтън държеше под контрол събитията на корт "Луис Армстронг", повеждайки с 2:1 сета (6:3, 3:6, 6:4). В началото на четвъртата част обаче полуфиналистът от 2023 г. изпита проблем в лявото си рамо, което веднага го форсира да поиска медицински таймаут.

"Току-що направих нещо с рамото си, не знам какво е. Много ме боли“, каза Шелтън на баща си и треньор - Брайън Шелтън.

Американецът доигра четвъртия сет, който загуби с 4:6, но видимо не издържаше на болката и се отказа преди началото на решаващата част.

Манарино ще срещне на осминафиналите чеха Иржи Лехечка.

"Той вероятно щеше да спечели. Малшанс за него, но и голям късмет за мен", сподели след мача 37-годишният французин.