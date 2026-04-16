Схеми за купуване на гласове са пресечени при нова акция в Русе

Полицейски служители са разкрили нови схеми за изборна търговия след проведени паралелни акции в Русе и Ветово.

В областния град е извършен обиск в частен имот на 48-годишен мъж, известен на полицията с предишни криминални прояви. За него е имало информация, че организира предлагане на имотна облага на жители от ромския етнос в Русе, в замяна на упражняване на правото им на глас в полза на конкретна политическа формация.

При обиска са открити списъци с имена на граждани и придружаващи ги цифри, парична сума в размер на 1900 евро, мобилно устройство със снимки на лични данни на граждани и лаптоп, осигуряващ достъп до системи за видеонаблюдение в града.

Във Ветово са претърсени два адреса, обитавани от 42-годишен мъж и неговия 20-годишен син. Открити са общо над 20 000 евро, като предстои да се изясни дали финансовите средства са пряко свързани с извършването на изборни нарушения. По-младият мъж е задържан за срок до 24 часа. Работата по разследването на двата случая продължава под ръководството на прокуратурата.