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Шест медала за България на Балканиадата по джудо в Атина

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Две от отличията са златни

хасково арена спорт доминираха турнира джудо никола петрушевldquo
Снимка: БТА
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Младите български джудисти спечелиха 6 медала, от които две титли, на Балканиадата за юноши и девойки до 16 години в Арта, Гърция.

Със злато се окичиха Мартин Илчев (50 кг, Илинден) и Радослав Йотов (55 кг, Респект), а сребърно отличие взе Иван Антонов (55 кг, Сердика).

Теодор Караколев (50 кг, Хасково), Ерик Каратодоров (60 кг, Респект), Кристиян Атанасов (81 кг, ЦСКА) заслужиха бронзови медали.

На крачка от почетната стълбичка - пети, останаха Виктория Любенова (57 кг, СА ЦСКА), Хорхе Юмбато (над 90 кг, Илинден) и Мартин Крумов (над 90 кг, Сердика).

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