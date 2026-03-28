Шест медала за България в първия ден на турнира "Мултинейшън“

Национален рекорд и силно представяне на младите плувци в Прага и Грац

Шест медала за България в първия ден на турнира "Мултинейшън“
Снимка: пресслужба БФПЛ
Българските състезатели спечелиха общо шест медала в първия ден на международния турнир по плуване "Мултинейшън“ за юноши и девойки, който се провежда паралелно в Прага (Чехия) и Грац (Австрия).

Най-значимото постижение дойде в чешката столица, където Александър Николов триумфира на 200 метра бруст при юношите старша възраст. Българинът спечели златния медал с време 2:15.34 минути, като постави и нов национален рекорд в тази възрастова група. Така той подобри върховото постижение на Любомир Епитропов от 2016 година.

Отново в Прага българската щафета на 4х200 метра свободен стил в състав Мирослав Терзиев, Борис Михайлов, Ивайло Пирински и Димитър Докузов спечели сребърните медали с време 7:30.60 минути, като отстъпи единствено на Турция.

Калина Гамишева завоюва бронз на 50 метра бътерфлай при девойките старша възраст с резултат 27.82 секунди, а Адриан Йонинов също се качи на почетната стълбичка, след като завърши трети на 100 метра гръб при юношите с 56.97 секунди.

В Грац силно се представи Христо Петков, който спечели два сребърни медала при младшата възраст. Той се класира втори на 400 метра съчетано плуване с време 4:36.90 минути, а по-късно добави още едно сребро на 200 метра бътерфлай (2:08.50 минути). Българинът завърши деня и с шесто място на 50 метра свободен стил.

Силното начало на турнира затвърди доброто представяне на българските млади плувци, които продължават борбата за нови отличия и във втория състезателен ден.

#българска федерация плувни спортове #Международен турнир по плуване Мултинейшън

