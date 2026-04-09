БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шестима задържани след дербито на Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Български футбол
Запази

На трима от тях са наложени глоби в размер на 511,29 евро и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина за срок от една година

фенове ботев пловдив нахлуха терена bdquoколежаldquo съблякоха играчите загубата локо
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Шестима фенове са отведени в полицията за противообществени прояви във връзка с пловдивското дерби между Ботев и Локомотив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. На четирима от извършителите са съставени актове по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, един от тях е бил задържан за срок до 24 часа.

В резултат на създадената организация от областната дирекция на МВР за охрана на обществения ред в Пловдив, не са регистрирани сериозни нарушения и инциденти при провеждане на футболния мач, уточняват още от полицията.

При извършена щателна проверка преди началото на срещата, в единия от секторите на трибуната служители от придадените сили на жандармерията са открили 11 факли с дистанционен детонатор. По образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 339, ал. 1 от Наказателния кодекс са предприети необходимите действия.

Около 23:00 часа, непосредствено след приключване на дербито, в зоната на стадион „Христо Ботев“ се е наложила бърза полицейска намеса заради възникнало сбиване между няколко привърженици на двата отбора. Физическата саморазправа е прекратена без да има пострадали, а всичките шестима участници са били отведени в Шесто РУ.

На трима от тях са съставени актове по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, по силата на които им се налага глоба в размер на 511,29 евро и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина за срок от една година. Спрямо четвъртия, който е бил задържан със заповед по ЗМВР за едно денонощие, е взето същото административно отношение и преписката е изпратена по компетентност в Районен съд – Пловдив.

Лъчезар Балтанов: Загубихме две точки в края на мача
Чете се за: 01:00 мин.
Първа лига: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Ботев Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
2
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
3
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
4
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
5
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и...
6
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ "Струма", поиска...

Най-четени

1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Регионални

Пускат движението по бул. "Тодор Каблешков" в София
Чете се за: 00:37 мин.
Чете се за: 01:07 мин.
Чете се за: 01:45 мин.
Чете се за: 01:17 мин.
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ