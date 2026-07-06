Шестима задържани за наркотици при акция в Слънчев бряг

Шестима души от различни градове в страната са задържани при специализирана полицейска операция, проведена в курортен комплекс Слънчев бряг в нощта срещу 5 юли. Акцията е осъществена от служители на Районното управление в Несебър в периода между 23:00 часа на 4 юли и 05:00 часа на 5 юли.

При проверките полицаите са открили и иззели марихуана, кристали метамфетамин, както и 15 флакона с райски газ, предлагани за продажба в денонощен хранителен магазин. По случаите са образувани три преписки и три бързи производства.

В рамките на операцията е задържан и 22-годишен мъж от София, който управлявал лек автомобил „Мерцедес С 500“ след употреба на наркотични вещества. Тестът е отчел наличие на кокаин. Водачът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.