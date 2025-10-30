Шестият схемата Алекс де Минор продължава към третия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж

Поставеният под номер 6 в схемата Алекс де Минор (Австралия) се класира за третия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

Де Минор победи канадеца Габриел Диало със 7:6(8), 4:6, 6:3 след 2:37 часа и запази шансове за място на финалите на АTP през ноември в Торино.

Диало поведе с 5:0 в тайбрека на първия сет, но като цяло в мача допусна много грешки от форхенд. Канадецът завърши с 66 непредизвикани грешки, включително 36 от форхенд. Той все пак все втората част, след като стигна до пробив в седмия гейм, но в третия сет Де Минор взе аванс от 4:2 и без проблеми затвори мача.

Де Минор се стреми да си осигури място на финалите на сезона в Торино от 9 до 16 ноември. С водещите за сезона 41 победи в мачове на твърди кортове, 26-годишният тенисист е само на 35 точки зад шестия в класацията Бен Шелтън, който все още продължава участието си в Париж.

Следващият съперник на австралиеца ще бъде Карен Хачанов (Русия), който е шампион в надпреварата през 2018 година. Хачанов е спечелил две от трите си срещи срещу Де Минор. Хачанов спечели срещу Жоао Фонсека (Бразилия) с 6:1, 3:6, 6:3.

Италианецът Лоренцо Сонего победи сънародника си и осми в класацията Лоренцо Музети с 3:6, 6:3, 6:1 и също продължава напред.

И Александър Бублик (Казахстан) се класира за третия кръг, след като елиминира Корентен Муте (Франция) с 6:3, 7:5. Следващият му съперник е Тейлър Фриц (САЩ).