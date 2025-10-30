БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:40 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

Шестият схемата Алекс де Минор продължава към третия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж

Следващият му съперник е Карен Хачанов, който спечели титлата в Париж през 2018 г.

шестият схемата алекс минор продължава третия кръг тенис турнира сериите мастърс 1000 париж
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Поставеният под номер 6 в схемата Алекс де Минор (Австралия) се класира за третия кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

Де Минор победи канадеца Габриел Диало със 7:6(8), 4:6, 6:3 след 2:37 часа и запази шансове за място на финалите на АTP през ноември в Торино.

Диало поведе с 5:0 в тайбрека на първия сет, но като цяло в мача допусна много грешки от форхенд. Канадецът завърши с 66 непредизвикани грешки, включително 36 от форхенд. Той все пак все втората част, след като стигна до пробив в седмия гейм, но в третия сет Де Минор взе аванс от 4:2 и без проблеми затвори мача.

Де Минор се стреми да си осигури място на финалите на сезона в Торино от 9 до 16 ноември. С водещите за сезона 41 победи в мачове на твърди кортове, 26-годишният тенисист е само на 35 точки зад шестия в класацията Бен Шелтън, който все още продължава участието си в Париж.

Следващият съперник на австралиеца ще бъде Карен Хачанов (Русия), който е шампион в надпреварата през 2018 година. Хачанов е спечелил две от трите си срещи срещу Де Минор. Хачанов спечели срещу Жоао Фонсека (Бразилия) с 6:1, 3:6, 6:3.

Италианецът Лоренцо Сонего победи сънародника си и осми в класацията Лоренцо Музети с 3:6, 6:3, 6:1 и също продължава напред.

И Александър Бублик (Казахстан) се класира за третия кръг, след като елиминира Корентен Муте (Франция) с 6:3, 7:5. Следващият му съперник е Тейлър Фриц (САЩ).

Григор Димитров е доволен от завръщането си на корта в Париж
Григор Димитров е доволен от завръщането си на корта в Париж
Безпроблемен успех за Яник Синер на старта на Мастърс турнира в Париж
Чете се за: 01:02 мин.
Шампионът Зверев се завърна в Париж с труден успех
Чете се за: 02:22 мин.
Григор Димитров прекрати участието си в Париж
Чете се за: 01:47 мин.
Алкарас: Не знам какво се случи, дойдох с много енергия
Чете се за: 01:27 мин.
Тежък втори тест за Григор Димитров в Париж
Чете се за: 01:52 мин.

Напусна ни Иван Тенев
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"20 години чакахме този момент": Големият Египетски музей...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с ядрени оръжия
Чете се за: 07:40 мин.
По света
