Шифрин започна сезона с убедителна победа в Леви

Микаела Шифрин спечели първия слалом за сезона в Световната купа, проведен в Леви, Финландия. Американката беше най-бърза и в двата манша и записа 65-а победа в дисциплината и общо 102-ра в кариерата си в СК.

Втора, на +1.66 секунди зад Шифрин, се класира Лара Колтури, състезаваща се за Албания, а третото място зае германката Ема Айхер.

В топ 10 влязоха още Пола Молцан (САЩ), Лена Дюр (Германия), Зрънка Лютич (Хърватия), Нея Дворник (Словения), Уенди Холденер (Швейцария), Марион Шеврие (Франция) и Катарина Линсбергер (Австрия). Естел Алфан (Швеция) и Мина Фюрст Холтман (Норвегия) не завършиха втория манш.

След победата си Шифрин оглави генералното класиране за Големия кристален глобус с 150 точки, следвана от Пола Молцан със 130 и Лара Колтури със 116. Победителката в гигантския слалом в Зьолден Юлия Шайб е четвърта със 100 точки.

Следващият старт при жените е на 23 ноември – отново слалом, този път в Гургл, Австрия.

Утре предстои и мъжкият слалом в Леви, в който участие ще вземат българите Алберт Попов и Калин Златков.