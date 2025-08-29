Шиникова намери място във финалното каре в Брашов

Националката на България за Били Джийн Кинг къп Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №7 в схемата победи на четвъртфиналите представителката на домакините Бриана Сабо с 5:7, 6:4, 7:6(4). Срещата продължи 3 часа и 5 минути.

Българката имаше преднина от 4:3 в първия сет, но загуби четири от следващите пет гейма. Тя спечели втората част с пробив във деветия гейм и изравни резултата в сетовете. Националката проби за 5:4 в третия сет, но румънката отговори с рибрейк за 5:5. До края на сета нови пробиви нямаше и така се стигна до тайбрек, в който Шиникова спечели три поредни точки от 4-4 до 7-4 и триумфира в края.

За място на финала в Брашов Изабелла Шиникова ще играе срещу Юлия Струплова (Чехия).