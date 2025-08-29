БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

Шиникова намери място във финалното каре в Брашов

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Българката надделя в трилър, продължил повече от 3 часа.

изабела шиникова триумфира титлата шарм шейх
Снимка: БФ Тенис
Националката на България за Били Джийн Кинг къп Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №7 в схемата победи на четвъртфиналите представителката на домакините Бриана Сабо с 5:7, 6:4, 7:6(4). Срещата продължи 3 часа и 5 минути.

Българката имаше преднина от 4:3 в първия сет, но загуби четири от следващите пет гейма. Тя спечели втората част с пробив във деветия гейм и изравни резултата в сетовете. Националката проби за 5:4 в третия сет, но румънката отговори с рибрейк за 5:5. До края на сета нови пробиви нямаше и така се стигна до тайбрек, в който Шиникова спечели три поредни точки от 4-4 до 7-4 и триумфира в края.

За място на финала в Брашов Изабелла Шиникова ще играе срещу Юлия Струплова (Чехия).

# Изабелла Шиникова

