Шиникова отпадна във втори кръг на турнир с награден фонд 100 000 долара

Националката на България за Били Джийн Кинг къп Изабелла Шиникова допусна късен обрат и отпадна във втория кръг на турнира на по тенис на твърди кортове в Лес Франкесес дел Вайес (Испания) с награден фонд 100 хиляди долара.

"Щастливата губеща" от квалификациите отстъпи на поставената под №1 Даря Семенистая (Латвия) с 6:4, 1:6, 5:7 след 109 минути игра.

33-годишната софиянка навакса ранен пробив пасив и със серия от четири последователни гейма обърна до 4:2, след което запази преднината си до края на първия сет. Във втората част 101-ата в световната ранглиста доминираше и даде само гейма на съперничката.

В трети сет Шиникова, 316-а в класацията на WTA, на два пъти водеше с брейк, като при 5:3 сервираше за мача, но не се възползва, а в последствие латвийката стигна до победата след четири спечелени гейма поред.

Българката участва и в надпреварата на двойки. Шиникова и Естел Касино (Франция) трябва да доиграят по-късно днес срещата си от първия кръг срещу германките Таисия Мордегер и Яна Мордегер, като имат аванс от 5:1 в първия сет.