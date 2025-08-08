БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с...
Чете се за: 05:37 мин.
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с...
Чете се за: 00:50 мин.
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шиникова ще спори за титлата на двойки в Лайпциг

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Българката има 32 спечелени трофея при дуетите в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF)/

изабела шиникова триумфира титлата шарм шейх
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България за Били Джийн Кинг къп Изабелла Шиникова се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Лайпциг (Германия) с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката и представителката на домакините Лола Гиза победиха драматично Валентини Граматикопулу (Гърция) и Анета Кучмова (Чехия) с 6:7(2), 6:3, 12-10 за час и 44 минути.

33-годишната Шиникова и Гиза спасиха един мачбол в шампионския тайбрек и от третата си възможност затвориха мача.

В спор за титлата българката и германката ще играят срещу четвъртите поставени Со-хюн Парк (Република Корея) и Пеангтарн Плипуеч (Тайланд).

Шиникова има 32 спечелени трофея при дуетите в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), но за последно тя стана шампионка през 2023 година в Монастир (Тунис).

# Изабелла Шиникова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
1
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здраве
3
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
4
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
5
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина
6
16-годишен се удари с мотоциклета на баща си в крава и загина

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
2
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Тенис

Контузия отказа Янаки Милев на четвъртфиналите в Бон
Контузия отказа Янаки Милев на четвъртфиналите в Бон
Лидия Енчева се класира за полуфиналите в Брашов Лидия Енчева се класира за полуфиналите в Брашов
Чете се за: 01:05 мин.
Александър Василев се класира за полуфиналите на турнира в София Александър Василев се класира за полуфиналите на турнира в София
Чете се за: 01:07 мин.
Глушкова е на победа от финал на тенис турнир в Сърбия Глушкова е на победа от финал на тенис турнир в Сърбия
Чете се за: 01:00 мин.
Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите в София Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите в София
Чете се за: 00:55 мин.
Винъс Уилямс отпадна на старта в Синсинати Винъс Уилямс отпадна на старта в Синсинати
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата страна Липсата на нова биодобавка блокира доставките на бензин в цялата страна
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Двойни цени в левове и евро вече са задължителни – какво се променя от днес? Двойни цени в левове и евро вече са задължителни – какво се променя от днес?
Чете се за: 06:57 мин.
България и еврото
Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин
Чете се за: 04:30 мин.
По света
"Златните паспорти“ изпратиха на съд бивш шеф на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
7 големи гари в страната вече имат безплатен интернет
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Нестандартен подход: Кози срещу пожарите
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ