БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 01:25 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шофьор свали сам скобата на колата си в Кърджали - после си тръгна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Това е осмият подобен случай от началото на годината

шофьор свали сам скобата колата кърджали после тръгна
Снимка: БТА
Слушай новината

Водач е свалил сам поставената от служители на „Синя зона“ скоба от автомобила си и е напуснал мястото на инцидента. По случая е образувана проверка в Районното управление на МВР – Кърджали за повреда на чуждо имущество.

Това съобщават от пресцентъра на полицията на официалната си интернет страница.

Оттам уточняват, че около 12:30 ч. на 2 декември 63-годишен водач е свалил от автомобила си скоба, поставена в зона за платено паркиране в района на пазара. След подаден сигнал, полицейски служители установили извършителя. Сектор „Охранителна полиция“ извършва проверка по чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда лишаване от свобода до пет години за противозаконно унищожаване или повреждане на чужда движима или недвижима вещ.

От Районната прокуратура коментираха, че досега не се е стигало до налагане на наказание „лишаване от свобода“ по подобни случаи. Поради ниската стойност на повредените скоби деянието се квалифицира като малозначително, поради което обикновено се постановява отказ за наказателно преследване.

Спрямо извършителите се прилагат мерки съгласно Наредбата за транспортната дейност на Общината, като в повечето случаи те заплащат стойността на повредените скоби.

От общинското предприятие „Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ съобщиха, че това е осмият подобен случай от началото на годината. Служителите на „Синя зона“ работят в партньорство с полицията за установяване на нарушенията и съставянето на актове.

През 2024 г. подобните случаи са били по-малко. Нерегламентираното премахване на поставена скоба не е честа практика в Кърджали, но всяка година има по няколко подобни инцидента. В повечето случаи, когато шофьорите бъдат заварени да свалят скобата или непосредствено след това, те заплащат на място стойността на повреденото съоръжение.

#свалена скоба #Кърджали

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин на живо по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
2
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон"
3
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при...
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
4
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
"РефереРендум": "Възраждане" разпънаха транспарант с правописна грешка в пленарна зала
5
"РефереРендум": "Възраждане" разпънаха...
Отиде си поетът Найден Вълчев
6
Отиде си поетът Найден Вълчев

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Регионални

Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
Чете се за: 01:47 мин.
Движението по Дунав мост при Русе се възстановява в двете посоки от 18 декември Движението по Дунав мост при Русе се възстановява в двете посоки от 18 декември
Чете се за: 01:50 мин.
"Чакаме повече от 10 часа. На баща ми му свърши инсулинът": Неволите на границата с Гърция продължават "Чакаме повече от 10 часа. На баща ми му свърши инсулинът": Неволите на границата с Гърция продължават
Чете се за: 03:07 мин.
Масирани проверки преди Никулден Масирани проверки преди Никулден
Чете се за: 02:55 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата" Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата"
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове,...
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Съдът гледа мерките на част от задържаните за ексцесиите след протеста в София Съдът гледа мерките на част от задържаните за ексцесиите след протеста в София
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците (ОБЗОР) Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците (ОБЗОР)
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Франция търси подкрепата на Китай за мир в Украйна
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Първите пакети евромонети не стигнаха до малките населени места
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев за Найден Вълчев: Той бе човек на духа и на...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
Чете се за: 01:47 мин.
Български футбол
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ