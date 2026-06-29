Шофьор уадри тротоар до пешеходна пътека в Монтана.

Шофьор загуби контрол над автомобила си и спря на тротоар до пешеходна пътека на оживено кръстовище в Монтана. Свидетели твърдят, че шофьорът е младеж с наскоро изкарана книжка.

Инцидентът е станал около 11:30 ч. В момента на катастрофата в района не е имало пешеходци.

На метри от инцидента се намира и сградата на Областната дирекция на МВР-Монтана и Районно управление-Монтана. Кръстовището е изключително натоварено и от години тече обществен дебат за поставянето на светофарна уредба. До този момент не са предприети мерки, въпреки концентрацията на пътни произшествия на мястото.