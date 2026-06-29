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Мъж е с опасност за живота след като върху него падна дърво в гора край Казанлък

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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души потърсили спешна помощ исул протеста
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Мъж на 57 години е настанен в болница в Стара Загора с опасност за живота, след като е бил ударен от паднало дърво в гората над казанлъшкото село Долно Изворово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за инцидента е получен в неделя по обяд от филиала на „Спешна медицинска помощ“- Казанлък, където е бил пострадалият мъж, върху когото е паднало рязано от него дърво в гората.

По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че в началото на юни дърво падна върху две коли в центъра на София.

# Казанлък #опасност за живота #Стара Загора #дърво

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