Мъж е с опасност за живота след като върху него падна дърво в гора край Казанлък

Мъж на 57 години е настанен в болница в Стара Загора с опасност за живота, след като е бил ударен от паднало дърво в гората над казанлъшкото село Долно Изворово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за инцидента е получен в неделя по обяд от филиала на „Спешна медицинска помощ“- Казанлък, където е бил пострадалият мъж, върху когото е паднало рязано от него дърво в гората.

По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че в началото на юни дърво падна върху две коли в центъра на София.