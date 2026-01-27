БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Шофьорът, който причини катастрофата с две жертви край Бургас, е карал с 1,76 промила алкохол

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Тежкият инцидент стана в късния следобед в неделя

Шофьорът, който причини катастрофата с две жертви край Бургас, е карал с 1,76 промила алкохол
Снимка: БНТ
Шофьорът, който причини тежката катастрофа с две жертви на пътя Бургас – Малко Търново, е управлявал автомобила си под въздействието на алкохол. Резултатите от кръвната му проба показват наличието на 1,76 промила алкохол.

Самият Христо Попов е един от двамата загинали при челния удар в района на село Маринка. Неговият спътник – 52-годишният Дончо Маджаров, който също почина на място, е бил с 3,16 промила, но е седял на предната дясна пасажерска седалка.

Пробите за алкохол на 32-годишната жена, която е управлявала другия автомобил, са отрицателни. Тя остава за лечение в бургаска болница, след като беше приета в тежко състояние.

Катастрофата стана в късния следобед в неделя. Виновният шофьор е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в колата на пострадалата жена. Автотехническа експертиза ще покаже с каква скорост са се движели двата автомобила.

#двама загинали #Бургас - Малко Търново #с. Маринка #загинали в катастрофа #тежка катастрофа

