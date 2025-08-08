БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Ще има ли спирка за Рексъм

Стефан Георгиев
Чете се за: 07:20 мин.
Спорт
Един отбор този сезон ще бъде наблюдаван под лупа и анализаторите с радост и вълнение ще следят развитието на холивудския Рексъм. Има ли спирка за Рексъм или уелският тим може да помечтае дори за сблъсъци с Ливърпул и Манчестър Юнайтед след 12 месеца?!

Висшата лига започва точно след една седмица, а мачът между Ливърпул и Кристал Палас за Къмюнити Шийлд е в неделя, но това не означава, че футболните страсти на Острова не започват с пълна сила още тази вечер.

Стартира най-изтощителното и психически затормозяващо първенство! Чемпиъншип!

Отборите ще изиграят по 46 двубоя в редовния сезон, преди 4 от тях да получат шанса да стъпят на игрището поне още 2 пъти в опит да се доберат до големите пари и Висшата лига. Това обаче ще бъде през май!

Тази вечер всичко започва в Бирмингам с мача между едноименния тим и изпадналия от майсторската дивизия през миналата кампания Ипсуич! Всеки с амбиците си, всеки с мераците си!

Но един отбор този сезон ще бъде наблюдаван под лупа и анализаторите с радост и вълнение ще следят развитието на холивудския Рексъм! Холивудски заради намесата в управлението на актьора Раян Рейнолдс, който помогна на тима само в рамките на няколко години да се изкачи до второто ниво на английския футбол.

Има ли спирка за Рексъм или уелският тим може да помечтае дори за сблъсъци с Ливърпул и Манчестър Юнайтед след 12 месеца?!

Настоящият мениджър на тима е Фил Паркинсън. За него откриващият мач в събота срещу Саутхемптън на южния бряг ще бъде наистина специален. Преди много години той започва футболния си път точно от това място, а по-късно изиграва над 500 двубоя на професионално ниво за Бери и Рединг.

Води Рексъм от 2021 година и за него предизвикателството действително ще бъде солидно – дори ако щете само от сантиментална гледна точка. Три последователни промоции за уелсците! И това ако не е от онези истории, които обичаме да назоваваме „приказки“! Само ще кажа, че в последните 13 години „светците“ бяха 12 пъти част от Висшата лига, което, струва ми се, е достатъчно да затормози Рексъм. Но за да бъде изпитанието абсолютно, добавям, че Саутхемптън получи и 49 милиона паунда от солидарните плащания след изпадането си от Висшата лига. Финансовият фактор също ще опита да възспре устрема на отбора на Паркинсън.

Отново правим сравнение със съботния опонент – през 2023/2024, когато Саутхемптън за последно се подвизаваше в Чемпиъншип, домакинствата на отбора на 35-хилядния „Сейнт Мерис“ генерираха приходи от около 30 милиона паунда. Сами разбирате и си представяте разликата между отбор, изпаднал от Висшата лига и състав, който допреди няколко години беше част от петото ниво на футболната пирамида в страната. Всъщност – реалността е сурова за всички новодошли.

В последната декада осем отбора, спечелили промоция за Чемпиъншип, се завръщат директно в Лига 1 на следващия сезон след изпадане. Други седем – като Плимут Аргайл, оцеляват за два сезона и след това се свличат отново надолу. И най-показателната статистика – само 4 от последните 30 отбора, качили се в Чемпиъншип, успяват да финишират в топ 10 на първенството в дебютната си година в него. От тези четири само 2 – Ипсуич (2023/2024) и Съндърланд (2022/2023) печелят промоция или място в плейофите за Висшата лига. Всеки един от (почти) веднага завърналите се в Лига 1 състави са били в долната половина на класирането и по приходи. Уигън изпада през 2022/2023 с годишен оборот от малко над 15 милиона паунда. Макар да увеличава постъпленията си със 168%, Питърбро не може да издържи на финансовите обороти на Чемпиъншиш и се сбогува с дивизията през 2020/2021 с бюджет от 18 милиона паунда. Родъръм, Уикъмб, Чарлтън, Уигън, МК Донс – все сходни примери.

При Рексъм обаче урокът е научен предварително. Документалната идея, видяла бял свят и запознала аудиторията с проекта от Уелс, зовяща се „Welcome to Wrexham” успя да акумулира значителни финанси за скромния тим. Ако човек погледне към сметките на тима, още когато се намираше Лига 2, ще открие, че отчетите показват бюджет от близо 27 милиона паунда. Дори ако се намираше в Лига 1 по същото време, клубът пак щеше да се намира на второ място по финансова мощ, изпреварен единствено от Лийдс Юнайтед (който вече е във Висшата лига). По-интригуващото е, че в онази година 11 от клубовете в Чемпиъншип не могат да се похвалят с парите на холивудския Рексъм.

През започващия днес сезон солидарните плащания отреждат в касата на отбора да влязат още 10.7 милиона паунда, което е чувствително по-приятно от двата милиона от британската валута, пристигнали в клуба на старта на последната кампания. Раян Рейнолдс неееднократно подчерта, че изобщо не смята да спира с привличането на инвеститори в клуба.

Във футболен план картинката също изглежда доста обнадеждаваща. През седмицата беше подписан договор с нападателя Кийфър Муур, който има пребогат опит във второто ниво на английския футбол.

Да не говорим, че той стана четвъртият играч, с когото беше сключен договор срещу седемцифрена сума в последните 3 седмици. Дойдоха още Либерато Какаче, Люис О‘Брайън и Конър Коуди, който реално може да се брои дори за проекто английски национал. Очаква се отборът да се подрежда в рядко срещаната система 3-5-1-1. Според статистическата агенция Opta програмата на Рексъм в първите 4 кръга е петата най-сложна от на всички 24 тима в дивизията. След визитата на Саутхемптън се задават срещи с три състава, които финишираха в горната половина на класирането през предишния сезон – УБА, Шефийлд Уензди и Милуол.

Сезон по холивудски? Да видим!

