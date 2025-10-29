Щутгарт продължи защитата на Купата на Германия с успех над Майнц

Щутгарт победи Майнц с 2:0 в 1/16-финал за Купата на Германия. Носителят на трофея спечели гостуването си с голове на Лука Хакес и Атакан Каразор.

Гостите откриха резултата на стадион "Мева Арена" в Майнц още в 6-ата минута с първия си точен удар. Лука Хакес засече с глава центриране от ъглов удар на Билал Ел Ханус във вратарското поле.

Вторият точен удар за "швабите" дойде в добавеното време на първата част. Робин Центнер отрази изстрел на Бадредин Буанани.

След почивката възпитаниците на Себастиан Хьонес продължиха да диктуват случващото се на терена и заслужено удвоиха аванса си. Атакан Каразор завърши контраатака с удар от движение след подаване в наказателното поле на Дениз Ундав.