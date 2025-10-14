Швеция уволни Йон Дал Томасон

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
49-годишният специалист не успя да постигне желаните резултати.

Йон Дал Томасон
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Швеция уволни своя селекционер Йон Дал Томасон. Слабите резултати на скандинавците по време на световните квалификации доведоха до уволнението на 49-годишния треньор, съобщават от футболната централа на страната във вторник.

Швеция се намира на последно място в група "В" с актив от само 1 точка от 4 мача. През октомври шведите паднаха от Косово (0:1) и от Швейцария (0:2).

Датчанинът Томасон пое шведския тим през февруари 2024 година, заменяйки Яне Андерсон.

