БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Швейцария остави Симон Аман извън състава за Игрите в Милано/Кортина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Мястото му в отбора ще заеме 19-годишният Феликс Трунц.

Симон Аман
Снимка: БТА
Слушай новината

Швейцарският олимпийски комитет изненада с решението си да остави извън състава за Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина легендата в ски скоковете Симон Аман. 44-годишният ветеран не попадна в групата от 175 състезатели, сред които има и трима действащи олимпийски шампиони.

Аман е една от емблематичните фигури на зимните спортове. Той стана двукратен олимпийски шампион в Солт Лейк Сити през 2002 година и добави още две златни отличия във Ванкувър през 2010-а. Швейцарецът участва във всичките седем зимни олимпиади от Нагано 1998 насам, но серията му ще приключи именно преди игрите в Италия.

Мястото му в отбора ще заеме 19-годишният Феликс Трунц – състезател, който дори не е бил роден, когато Аман триумфира в Солт Лейк Сити. През настоящия сезон най-доброто класиране на опитния скачач е 20-о място в старт от Световната купа, а последното му качване на подиума датира от януари 2018 година.

Лидер на швейцарската делегация ще бъде звездата в алпийските ски Марко Одермат. Той е сред големите фаворити за златните медали в спускането и супергигантския слалом, а в Милано–Кортина ще защитава и титлата си в гигантския слалом, спечелена на Олимпиадата в Пекин преди четири години, отбелязва АП.

Сред действащите олимпийски шампиони в състава на Швейцария са още Корин Зутер в женското спускане и Райън Риджиз в ски кроса от свободния стил.

Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина ще бъдат открити на 6 февруари.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Симон Аман #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
1
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
2
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
3
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
4
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
5
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия"
6
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Milano Cortina 2026

Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне
Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне
Шамони 1924: Кои са първите шампиони в историята на Зимните олимпийски игри? Шамони 1924: Кои са първите шампиони в историята на Зимните олимпийски игри?
Чете се за: 03:02 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
Олимпийският огън премина през Венеция Олимпийският огън премина през Венеция
Чете се за: 02:05 мин.
Два билета на цената на един за церемонията по откриването на Игрите в Милано/Кортина за лица до 26-годишна възраст Два билета на цената на един за церемонията по откриването на Игрите в Милано/Кортина за лица до 26-годишна възраст
Чете се за: 00:57 мин.
Весела Лечева разкри, че Петър Гергьовски може да получи квота за Зимните олимпийски игри Весела Лечева разкри, че Петър Гергьовски може да получи квота за Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:37 мин.
Регионални
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г. ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е...
Чете се за: 02:25 мин.
Още
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ