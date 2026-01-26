Швейцария остави Симон Аман извън състава за Игрите в Милано/Кортина

Швейцарският олимпийски комитет изненада с решението си да остави извън състава за Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина легендата в ски скоковете Симон Аман. 44-годишният ветеран не попадна в групата от 175 състезатели, сред които има и трима действащи олимпийски шампиони.

Аман е една от емблематичните фигури на зимните спортове. Той стана двукратен олимпийски шампион в Солт Лейк Сити през 2002 година и добави още две златни отличия във Ванкувър през 2010-а. Швейцарецът участва във всичките седем зимни олимпиади от Нагано 1998 насам, но серията му ще приключи именно преди игрите в Италия.

Мястото му в отбора ще заеме 19-годишният Феликс Трунц – състезател, който дори не е бил роден, когато Аман триумфира в Солт Лейк Сити. През настоящия сезон най-доброто класиране на опитния скачач е 20-о място в старт от Световната купа, а последното му качване на подиума датира от януари 2018 година.

Лидер на швейцарската делегация ще бъде звездата в алпийските ски Марко Одермат. Той е сред големите фаворити за златните медали в спускането и супергигантския слалом, а в Милано–Кортина ще защитава и титлата си в гигантския слалом, спечелена на Олимпиадата в Пекин преди четири години, отбелязва АП.

Сред действащите олимпийски шампиони в състава на Швейцария са още Корин Зутер в женското спускане и Райън Риджиз в ски кроса от свободния стил.

Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина ще бъдат открити на 6 февруари.