Швьонтек започна с победа с Ухан

Бившата №1 в света Ига Швьонтек започна с победа участието си на силния турнир на твърди кортове в Ухан, който е от категория WTA 1000.



На полякинята й трябваха само 79 минути, за да се наложи над чехкинята Мари Боузкова с 6:1, 6:1. Така Швьонтек, която е номер 2 в света, се класира за третия кръг, след като почива на старта. Тя направи шест пробива в мача.



На осминафиналите полякинята чака победителката от двубоя между швейцарката Белинда Бенчич и Елизе Мертенс от Белгия.

Ига Швьонтек стана и първата тенисистка от 1990 насам, която печели първите си мачове в 68 поредни турнира.