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Сибел Алтънкая се завърна в Дунав Русе

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Спорт
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С нейно участие русенският женски отбор постигна три победи в първия кръг на Висшата лига.

Сибел Алтънкая се завърна в Дунав Русе
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Сибел Алтънкая, първа ракета на Турция по тенис на маса и участничка в Олимпийските игри в Париж през 2024 година, се завърна в родния си клуб Дунав. С нейно участие русенският женски отбор постигна три победи в първия кръг на Висшата лига, съобщи треньорът в клуба Петър Петров.

Той уточни, че на 17 и 18 октомври русенки са победили Металик (Перник), ЦСКА (София) и Асарел Медет (Панагюрище), като в състава освен Алтънкая са били Анита Петкова и Ивон Кръстева. Състезанията са били в залата по тенис на маса на ул. „Щип“ 4 в Русе.

След първия кръг русенският отбор дели първото място с тима на Комфорт (Варна).

#Сибел Алтънкая

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