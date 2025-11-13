БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Силен Коди Милър-Макинтайър при осма победа на Цървена звезда в Евролигата

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Запази

Баскетболният национал отново показа какво може за сърбите, които сломиха Монако в турнира на богатите.

Силен Коди Милър-Макинтайър при осма победа на Цървена звезда в Евролигата
Снимка: euroleaguebasketball/X
Слушай новината

Коди Милър-Макинтайър се отличи с още едно силно представяне и помогна на Цървена звезда да се върне към победите в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници сразиха Монако с 91:79 в мач от 11-ия кръг. В "Белградска Арена" драма не липсваше през огромна част от срещата, но в нейния край момчетата на Саша Обрадович нанесоха своя удар и се постараха баскетболистите на Василис Спанулис да допуснат второ последователно поражение в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Милър-Макинтайър започна сред титулярите и не разочарова. Българският национал не бе далече от трипъл-дабъл, с което се отчете с още едно комплексно представяне. Гардът завърши с 12 точки, 6 борби, 10 асистенции и 4 откраднати топки за 34 игрови минути. При стрелбата си той бе 2/5 от средна дистанция, 2/4 зад арката и 2/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Сърбите делят първо-второ място с Апоел Тел Авив във временното класиране с осем победи и три загуби, а "монегаските" имат шест успеха и пет поражения, което ги поставя на осмата позиция. На 21 ноември (петък) Милър-Макинтайър и компания ще бъдат гости на Валенсия. От своя страна Монако ще гостува на АСВЕЛ Вильорбан два дни по-рано.

Майк Джеймс и Алфа Диало изпъкнаха за гостите в нападение, а за домакините с тази задача се нагърби Семи Оджелей на старта, който мина под знака на равенството. Това обаче не спря „монегаските“ да се радват на аванс от 2 точки след 10 минути игра.

Отборът от Княжеството влезе в още по-добър ритъм на старта на втората част, в която мисълта за двуцифрена разлика не бе чужда. Коди Милър-Макинтайър и Оджелей вдъхновиха сърбите към равенството, но Джеймс напомни за себе си и участникът в Лига Про А се изстреля на голямата почивка при 46:44.

Реализаторският дуел между Огниен Добрич и Джарън Блосъмгейм запази статуквото, свързана честата смяна на лидерството при подновяването на играта. Точните стрелби валяха и от двете страни, а в края на предпоследния период „зведашите“ изкопчиха точка актив.

Драмата бе факт и във финалната десетка, в която тимът от Белград се бореха със зъби и нокти да останат на лидерската позиция. Ели Окобо и Матю Стразъл върнаха гостите временно на върха, но Джаред Бътлер, Оджелей и Добрич отговориха в точния момент, за да пратят успеха в домакинския лагер.

Огниен Добрич даде тон на "звездашите' с 22 точки, включително и с 4 успешни стрелби от далечна дистанция. Джаред Бътлър наниза 20, Семи Оджелей регистрира 14 и 5 борби, Никола Калинич остави на сметакта си 11 и 7 овладени под двата ринга топки.

Майк Джеймс бе над всички за Монако с 18 точки и 7 асистенции. Ели Окобо финишира с 16 точки, Джарън Блосъмгейм записа 11 и 7 борби.

#Евролига 2025/26 #Коди Милър-Макинтайър #БК Цървена звезда #БК Монако

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
2
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
3
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
4
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
2
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Европейски баскетбол

Фенербахче спря устрема на Апоел в Евролигата
Фенербахче спря устрема на Апоел в Евролигата
Стабилен Везенков и три поред за Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО) Стабилен Везенков и три поред за Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 04:00 мин.
Йордан Минчев и Кемниц загубиха от Будучност в Еврокъп Йордан Минчев и Кемниц загубиха от Будучност в Еврокъп
Чете се за: 01:27 мин.
Драма лиши Спартак Плевен от успех в Европейската северна лига Драма лиши Спартак Плевен от успех в Европейската северна лига
Чете се за: 03:35 мин.
Рилски спортист навакса пасив от 20 точки, но се размина с нов успех в Европа Рилски спортист навакса пасив от 20 точки, но се размина с нов успех в Европа
Чете се за: 02:45 мин.
България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027 България впечатли с рекордна победа на старта в квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР) Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР)
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита" Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО) "За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ