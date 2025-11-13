Силен Коди Милър-Макинтайър при осма победа на Цървена звезда в Евролигата

Коди Милър-Макинтайър се отличи с още едно силно представяне и помогна на Цървена звезда да се върне към победите в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници сразиха Монако с 91:79 в мач от 11-ия кръг. В "Белградска Арена" драма не липсваше през огромна част от срещата, но в нейния край момчетата на Саша Обрадович нанесоха своя удар и се постараха баскетболистите на Василис Спанулис да допуснат второ последователно поражение в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Милър-Макинтайър започна сред титулярите и не разочарова. Българският национал не бе далече от трипъл-дабъл, с което се отчете с още едно комплексно представяне. Гардът завърши с 12 точки, 6 борби, 10 асистенции и 4 откраднати топки за 34 игрови минути. При стрелбата си той бе 2/5 от средна дистанция, 2/4 зад арката и 2/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Сърбите делят първо-второ място с Апоел Тел Авив във временното класиране с осем победи и три загуби, а "монегаските" имат шест успеха и пет поражения, което ги поставя на осмата позиция. На 21 ноември (петък) Милър-Макинтайър и компания ще бъдат гости на Валенсия. От своя страна Монако ще гостува на АСВЕЛ Вильорбан два дни по-рано.

Майк Джеймс и Алфа Диало изпъкнаха за гостите в нападение, а за домакините с тази задача се нагърби Семи Оджелей на старта, който мина под знака на равенството. Това обаче не спря „монегаските“ да се радват на аванс от 2 точки след 10 минути игра.

Отборът от Княжеството влезе в още по-добър ритъм на старта на втората част, в която мисълта за двуцифрена разлика не бе чужда. Коди Милър-Макинтайър и Оджелей вдъхновиха сърбите към равенството, но Джеймс напомни за себе си и участникът в Лига Про А се изстреля на голямата почивка при 46:44.

Реализаторският дуел между Огниен Добрич и Джарън Блосъмгейм запази статуквото, свързана честата смяна на лидерството при подновяването на играта. Точните стрелби валяха и от двете страни, а в края на предпоследния период „зведашите“ изкопчиха точка актив.

Драмата бе факт и във финалната десетка, в която тимът от Белград се бореха със зъби и нокти да останат на лидерската позиция. Ели Окобо и Матю Стразъл върнаха гостите временно на върха, но Джаред Бътлер, Оджелей и Добрич отговориха в точния момент, за да пратят успеха в домакинския лагер.

Огниен Добрич даде тон на "звездашите' с 22 точки, включително и с 4 успешни стрелби от далечна дистанция. Джаред Бътлър наниза 20, Семи Оджелей регистрира 14 и 5 борби, Никола Калинич остави на сметакта си 11 и 7 овладени под двата ринга топки.

Майк Джеймс бе над всички за Монако с 18 точки и 7 асистенции. Ели Окобо финишира с 16 точки, Джарън Блосъмгейм записа 11 и 7 борби.