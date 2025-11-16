БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силен Везенков и седем поред за Олимпиакос в Гърция

от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Българският национал напомни за себе си, а "червено-белите" нямат спиране в южната ни съседка.

силен везенков седем поред олимпиакос гърция
Снимка: Olympiacos B.C./Facebook
Александър Везенков напомни за себе си и бе в основата на седмия пореден успех на Олимпиакос от началото на сезона в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници си свършиха работата при визитата си на Промитеас след 88:64 в среща от седмия кръг.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година и загатна за своите възможности след злощастния мач, който имаше преди три дни в Евролигата. Българският национал поведе листата на реализаторите и не бе далече от дабъл-дабък, за да осигури успеха на „червено-белите“. Крилото остави на сметката си 18 точки, 6 борби и 2 асистенции за 21 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 8/10 от средна дистанция, 0/2 зад арката и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Селекцията на Йоргос Барцокас все още не познава вкуса на поражението в шампионата на южната ни съседка и има пълен актив от седем победи. Следващият мач в първенството за Везенков и компания ще бъде на 23 ноември (неделя), когато ще имат визита на ПАОК.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)


Гостите нанесоха своя удар още на старта по пътя към едноличното лидерство, за да се отскубнат със 7 точки. „Червено-белите“ вдигнаха оборотите и в защита във втората десетка, допускайки само 11 точки, за да продължат със своята доминация и да се приберат в съблекалнята при 45:23.

Тимът от Пирея не допусна колебания в представянето си и на старта на третата част, повеждайки с 22-точки след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт ситуацията на паркета не се промени и участникът в Еволигата довърши започнатото.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)


Сейбън Лий финишира с 15 точки и 7 асистенции за действащите шампиони на Гърция. Алек Питърс го последва с 14 и 7 борби, Тайлър Дорси се разписа с 12, включително и с 4 успешни шута от далечна дистанция. Донта Хол приключи с 10 точки и 5 борби.

#БК Промитеас #БК Олимпиакос #Александър Везенков

