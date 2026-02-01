Силен втори опит изкачи Зографски до 11-а позиция във Вилинген

Владимир Зографски направи впечатляващо изкачване в класирането и завърши 11-и в старта на голямата шанца във Вилинген от Световната купа по ски скокове. Българинът навакса 14 позиции между двата си опита и остана на крачка от място в топ 10.

След първия скок от 131 метра, който му отреди 25-а позиция, Зографски изригна във втория рунд със зрелищни 149 метра — резултат, надминат единствено от четирима състезатели в надпреварата. С общ сбор от 234,7 точки той изостана само с 4,2 пункта от челната десетка.

Победата, както и ден по-рано, отиде при лидера в генералното класиране Домен Превц. Словенецът стигна до 11-ия си успех за сезона след скокове от 147 и 152 метра и общо 293 точки. Втори остана японецът Рен Никайдо с 261,3 пункта, а трети – германецът Филип Раймунд с 253,1.

В челната петица място намериха още Мариус Линдвик от Норвегия и финландецът Нико Китосахо.

Следващото голямо предизвикателство пред елита в ски скоковете са Олимпийските игри в Милано/Кортина, където стартът на малката шанца е на 9 февруари, а на голямата – на 14 февруари.