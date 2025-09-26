Силен вятър и по-ниски температури в петък

Времето остава ветровито и прохладно. В Източна и Югоизточна България ще духа силен вятър от изток-североизток, а на места в Западна България и в крайните югоизточни райони ще превали дъжд. Температурите ще са между 10° и 15° сутринта и между 18° и 23° следобед. В София – около 12° минимална и 18° максимална.

Черноморието: повече облаци по южното крайбрежие, възможни превалявания. Силен вятър, температура на морската вода 22°–23°, вълнение 3–4 бала.

Планините: облачно и дъждовно, в най-високите части на Рила и Пирин ще има дъжд и сняг. На 1200 м около 13°, на 2000 м около 7°.

Уикендът: остава облачно и ветровито, с още по-ниски температури. В неделя минималните ще паднат до 7°–12°, а максималните ще са 16°–21°.

Началото на новата седмица: застудяването продължава, понеделник ще е облачен с повече валежи, а във вторник дъжд ще има само на места. Максималните температури ще паднат до около 15°.