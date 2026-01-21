силна геомагнитна буря обхвана земята

Силна геомагнитна буря засегна Земята, като е достигнат К-индекс 8 по деветстепенната скала. Това съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките.

Причината е мощно изхвърляне на коронална маса от Слънцето, произведено от активния регион AR4341. Плазменият поток се е движил със скорост над 2000 километра в секунда, което е позволило той да достигне Земята за много кратко време.

Освен геомагнитната буря е регистрирана и силна радиационна буря, която може да създаде проблеми за комуникациите и да доведе до повишена радиация за екипажите и пътниците на самолетите, особено по високите географски ширини.

Според учените има и условия за поява на полярни сияния, които при ясно време е възможно да бъдат наблюдавани дори и от територията на България.