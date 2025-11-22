БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силни бури и наводнения засегнаха Северозападна Гърция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Запази
силни бури наводнения засегнаха северозападна гърция
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Силни бури и поройни дъждове причиниха щети на много места в Северозападна Гърция, предаде ДПА, като се позова на информация от местни медии.

Мазета и приземни етажи на домакинства бяха наводнени, коли бяха отнесени, а пътища бяха блокирани от свлачища.

Валежите, около 280 мм, се изсипаха в рамките на няколко часа в региона около град Янина в Северозападната част на страната, съобщи гръцката метеорологична служба, цитирана от ДПА.

Ваканционният остров Корфу също беше сериозно засегнат.

"Село Карусадес, дом за 2000 души, е откъснато от външния свят. Дори полицейският участък е блокиран от тонове кал", заяви кметът на Северно Корфу пред вестник "Катимерини".

Той допълни, че длъжностни лица се надяват на тежка техника от континентална Гърция за премахването на земята.

Много от пътищата на острова са блокирани или разрушени. Училищата там ще останат затворени в понеделник. Очаква се валежите в засегнатия регион да продължат през целия съботен ден, но не с толкова голяма интензивност.

През 2023 г. голям пожар обхвана гори и храсти в северната част на острова, припомня ДПА. Метеоролози предполагат, че настоящите наводнения са много по-тежки, отколкото тези в миналото, защото няма растителност, която да възпира калта и камъните.

#лошо време в Гърция #силни бури #наводнения в Гърция

Последвайте ни

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
2
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
3
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
4
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
5
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
6
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Балкани

28 млн. динара обезщетение за семейството на жертва от срутването на гарата в Нови Сад
28 млн. динара обезщетение за семейството на жертва от срутването на гарата в Нови Сад
Кандидатът на управляващата партия печели вота в Република Сръбска Кандидатът на управляващата партия печели вота в Република Сръбска
Чете се за: 03:27 мин.
Нови арести и обвинения в корупция след пожара в дискотека "Пулс" в Кочани Нови арести и обвинения в корупция след пожара в дискотека "Пулс" в Кочани
Чете се за: 01:50 мин.
Избори в Република Сръбска: Печели кандидатът на Милорад Додик Избори в Република Сръбска: Печели кандидатът на Милорад Додик
Чете се за: 00:50 мин.
Двама са фаворити за президентския пост в Република Сръбска Двама са фаворити за президентския пост в Република Сръбска
Чете се за: 00:52 мин.
Голям горски пожар бушува близо до кипърския град Лимасол Голям горски пожар бушува близо до кипърския град Лимасол
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи" Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Български журналист нападнат в Скопие, МВнР осъжда случая като акт на насилие от омраза Български журналист нападнат в Скопие, МВнР осъжда случая като акт на насилие от омраза
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“ Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Предлагат намаляване на законната лихва за просрочие
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Недостигът на лекари в Разград поставя болницата „Св. Иван...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ