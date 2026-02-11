БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на...
Чете се за: 00:35 мин.
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силни бури се очакват до петък в Италия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази

След това ще нахлуе леденостуден фронт

силни бури очакват петък италия
Снимка: БТА
Слушай новината

Проливни дъждове и бурни ветрове се очакват в Италия от днес до петък, след което ще последва леденостуден фронт, предаде АНСА, като се позова на националната метеорологична служба. Заради резкия спад на температурите през уикенда на много места се очакват и снеговалежи.

В следващите часове Калабрия и Сицилия ще бъдат изложени на най-голям риск, като там се очакват бурни ветрове и локални градушки, предупреждават метеоролозите. Дъжд ще вали и по Тиренското крайбрежие, а силен снеговалеж ще има във Вале Д'Аоста.

Утре лошото време ще продължи, като бури ще има вече и в Сардиния. Има риск и от високи вълни по бреговете на Западна Сардиния, Сицилия и Калабрия. В петък времето ще се успокои, точно преди леденостуден фронт да нахлуе в страната през уикенда.

#лошо време в Италия #бури в Европа

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
5
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“
6
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Европа

Олимпийски гаф: Германски медалист не вдигна телефона на Мерц
Олимпийски гаф: Германски медалист не вдигна телефона на Мерц
Опасно лошо време: "Нилс" взе три жертви Опасно лошо време: "Нилс" взе три жертви
Чете се за: 00:37 мин.
Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен
Чете се за: 04:00 мин.
Евродепутатът Лена Шилинг: Борбата за климата означава енергийна независимост Евродепутатът Лена Шилинг: Борбата за климата означава енергийна независимост
Чете се за: 10:37 мин.
На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио
Чете се за: 06:00 мин.
Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР - Монтана и НПО-то на Калушев
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР -...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“ БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му? Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“ Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Остър завой в екологичната политика на Съединените щати
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В бургаския храм „Св. Николай Чудотворец“ отварят два...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ