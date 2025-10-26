Симеон Николов допринесе за нова победа на Локомотив Новосибирск в Русия

Симеон Николов, Пламен Константинов и Локомотив Новосибирск продължават без загуба от началото на сезона във волейболния елит на Русия. Тимът, воден от българския специалист, срази МГТУ след 3:0 (25:20, 25:18, 25:16) в мач от третия кръг, който се изигра пред тяхна публика.

Николов отново се отличи за тима от Новосибирск. Българският национал помогна за третата поредна победа на Локомотив. Разпределителят се отчете със 7 точки.

Най-резултатен за Локомотив стана Иля Казаченков с 18 точки.

За състава на гостите Денис Гетман завърши с 11 точки.

Отборът от Новосибирск е на първо място във временното класиране с 9 точки.