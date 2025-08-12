Синер продължава защитата на трофея в Синсинати

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Станко Димов
Спорт
Световният №1 отрази сетбол срещу Диало и се класира за осминафиналите.

Снимка: БТА
Слушай новината

Световният №1 Яник Синер се класира за осминафиналите на турнира на твърди кортове в Синсинати, който е от категория Мастърс 1000. Италианецът се наложи с 2:0 сета над представителя на Канада Габриел Диало, в отделните части 6:2, 7:6 (6), като в тайбрека на втория сет му се наложи да отразява сетбол, пращайки форхенд ретур дълбоко в краката на опонента си.

„Беше много труден ден в офиса. Той (Диало) сервира изключително добре, особено през втория сет. Ако не играеш добре във важните моменти няма как да спечелиш двубой като този“, коментира Синер след последната точка в срещата.

Италианецът спечели първата част с 6:2, след като взе шест последователни гейма. През втората част Диало притисна здраво шампиона от миналата година и при 6:5 в тайбрека сервира за изравняване на резултата, но Синер отговори с отличен ретур, който падна в краката на Диало.

За Синер това беше 22-ра поредна победа на твърди кортове. За последно италианецът загуби на тази настилка от Карлос Алкарас на финала на турнира в Пекин през октомври миналата година.

В следващия кръг Синер ще се изправи срещу ветерана от Франция Адриан Манарино, който изненадващо победи Томи Пол (САЩ) в три сета – 5:7, 6:3, 6:4.

За Синер това е първи турнир след триумфа на Уимбълдън преди месец.

#тенис турнир в Синсинати 2025 #Габриел Диало #Яник Синер

