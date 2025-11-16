Синер сложи перфектен край на 2025 г. с победа над Алкарас и втора поредна титла на Финалите на ATP

Яник Синер доказа още веднъж, че е недосегаем на твърди кортове на закрито. Италианецът постигна своята 31-а последователна победа в тези условия, триумфирайки за втора поредна година на Финалния турнир на ATP в Торино. Още повече, световният №2 отново не загуби сет по пътя си към титлата, след като се наложи във финала над големия си съперник Карлос Алкарас с 7:6(4), 7:5 за 2 часа и 15 минути.

Шампионът от Australian Open и Уимбълдън сложи перфектен край на сезон, в който бе спечелил само веднъж срещу испанеца от общо пет срещи. Това бе и общо шести успех от 16 двубоя в съперничеството между двете лица на мъжкия тенис.

За първенеца от Ролан Гарос и US Open пък остава утехата, че той ще завърши сезон 2025 на върха на световната ранглиста.

Титаничният сблъсък между двете суперзвезди трябваше да бъде прекъснат за около 11 минути в самото начало.

При 2:1 в полза на Алкарас и 40:40 на сервис на Синер, испанецът съобщи за човек от публиката, който е изпитал здравословни проблеми. Организаторите на турнира спряха временно двубоя и се погрижиха да осигурят незабавна медицинска помощ на наблюдателя. След като стана ясно, че човекът е добре, зрелището продължи.

Действащият шампион се измъкна невредим от ситуацията на негово подаване и изравни за 2:2. Двамата хегемони продължаваха да си разменят категорични сервис геймове до 6:5, когато световният №1 стигна до сетбол, въпреки че при 5:4 той поиска медицински таймаут. Любимецът на домакинската публика запази хладнокръвие и вкара първия сет в тайбрек. В него Синер поведе с минипробив при 4-2, който Алкарас навакса за 4-3, но италианецът си върна предимството още в следващата точка и след това наниза два категорични сервиса за 7-4 и спечелен първи сет.

Непоколебан от изхода на тайбрека, 22-годишният испанец започна втората част с пробив, който беше и затвърден в следващия гейм. 24-годишният Синер обаче вдигна оборотите в средата на сета и неутрализира аванса на своя съперник за 3:3, а след това удържа устрема на Алкарас на собствен сервис, с което вкара двубоя в нова размяна на подавания. При 6:5 Яник Синер направи решаващата крачка към титлата, реализирайки още първата си възможност да затвори мача на подаването на Карлос Алкарас.