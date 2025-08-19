БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Синята еуфория се завръща

Чете се за: 01:17 мин.
Левски е на прага на нова европейска вечер, която вече вълнува феновете. На 21 август (четвъртък) от 21:00 часа, "сините" ще се изправят срещу нидерландския АЗ Алкмаар в първия мач от плейофите за Лигата на конференциите. Срещата ще се играе на Националния стадион "Васил Левски", а интересът е огромен.

Още от ранните часове пред касите на стадион "Георги Аспарухов" се извиха дълги опашки. Феновете чакаха с часове, за да си осигурят билет, а опашката надмина 100 метра. Голямото напрежение доведе до забавяне и в онлайн системата за продажба.

Цените на билетите варират между 35 и 85 лева. Очаква се на стадиона да присъстват над 40 000 зрители, включително около 1000 привърженици на АЗ Алкмаар, които ще подкрепят своя отбор в София.

Това може да бъде един от най-посетените мачове на Левски в последните години. Атмосферата около клуба напомня на големите европейски вечери от миналото. Всички очакват с нетърпение сблъсъка.

Левски срещу Европа – началото е в четвъртък.

