Сираков за слуховете за продажба на „Левски“

След седмици слухове и спекулации, Сираков излезе с официално изявление, за да внесе яснота сред феновете. Той потвърди, че през юни е имало неформална среща между клуба и представители на международна спортна група, която има интерес да притежава „Левски“.

На срещата е било обсъждано евентуално придобиване на 85,7% от акциите, а клубът е поставил две основни условия:

- да бъде изпратено официално писмо за намерение,

- след това да започне финансов одит, включващ достъп на „Левски“ до резултатите.

Според Сираков обаче до момента групата не е предприела следващи стъпки, нито е започнала одит. Затова няма официално потвърден интерес и темата не е излизала публично.ю

Той подчерта, че „Левски“ няма да се превърне в сателит на друга организация и клубът трябва да запази идентитет и независимост. Сираков настоява за гаранции, че няма да бъде използван за разиграване на играчи и няма да пострада от правилата на УЕФА за мултиклубна собственост.

Сходен интерес е имало и от други компании, но към днешна дата няма конкретни оферти.

В изявлението си Сираков благодари на футболистите, треньорите и феновете, като заяви: „Клубът вече е достатъчно стабилен, за да държи съдбата си в свои ръце.“

Посланието към „сините“ привърженици е ясно:

темата е важна, но ще се обсъжда само при реални предложения, ясни гаранции и визия за развитието на „Левски“.