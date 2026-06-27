Скалони потвърди: Меси ще започне мача с Йордания на скамейката

Наставникът на националния отбор на Аржентина по футбол Лионел Скалони потвърди, че Лионел Меси ще бъде оставен на резервната скамейка в последния мач от груповата фаза на Мондиал 2026, в който действащият световен шампион ще се изправи срещу Йордания.

Капитанът на "гаучосите" вкара всяко от петте попадения за тима до момента осигурявайки място в елиминационната фаза още преди последния двубой и се превърна в голмайстор номер 1 в историята на Световното първенство.

"Лео ще започне на скамейката. Отговарям, защото заслужаваш честен отговор. Лео ще влезе в игра малко по-късно", каза Скалони, отговаряйки на въпрос от 91-годишния аржентински радиожурналист Енрике Макая Маркес, който отразява 18-ото си световно първенство.

Аржентина вече гарантира първата си позиция в група F, но селекционерът отрече варианта да използва по-слаб състав, за да запази титулярите си за 1/16-финалите.

"Тези, които ще играят утре, го заслужават - те са част от отбора. Всичките усилия, които полагаме на тренировки, са благодарение на тях, затова сме тук. Те правят всичко възможно дори когато не играят. Бих искал да дам минути на всички, когато имам възможност, а това е защото го заслужават. Те също са фантастични играчи. Мечтата на един треньор е отборът му да се представя по един и същ начин, независимо от това кой е на терена. Ако носиш фланелката и играеш, няма значение дали е важен двубой, или не. Трябва да дадеш всичко от себе си, за да спечелиш, нищо не се променя. Нищо не се е променило от първия ден", каза аржентинският специалист.

В лицето на Йордания тимът на Лионел Скалони ще се изправи срещу съперник, който вече е елиминиран след две последователни поражение при първото си участие на Световно първенство, а наставникът на Аржентина очаква да се изправи срещу отбор, който ще играе дефанзивно във финалния си мач от турнира.

"Йордания обикновено играе с петима защитници и ние сме готови за тази възможност. Ако срещаме трудности, може да се наложи да променим нещо. Готови сме да действаме по друг начин, ако нещата са трудни, в зависимост от играта на опонента ни", каза още Скалони.

"Гаучосите" вече научиха съперника си в следващата фаза, след като Кабо Верде преодоля груповата фаза при дебюта си на Световни финали, а двубоят помежду им ще бъде на 4 юли от 1:00 часа българско време.