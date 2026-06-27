БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Техническа грешка увеличи заплатите на шефовете на...
Чете се за: 04:27 мин.
В разгара на летните отпуски – какво трябва да...
Чете се за: 02:30 мин.
Прокуратурата възложи цялостна проверка на пътя, където...
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Скалони потвърди: Меси ще започне мача с Йордания на скамейката

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Аржентина вече гарантира първата си позиция в група F, но селекционерът отрече варианта да използва по-слаб състав, за да запази титулярите си за 1/16-финалите.

скалони потвърди меси мача йордания скамейката
Снимка: БТА
Слушай новината

Наставникът на националния отбор на Аржентина по футбол Лионел Скалони потвърди, че Лионел Меси ще бъде оставен на резервната скамейка в последния мач от груповата фаза на Мондиал 2026, в който действащият световен шампион ще се изправи срещу Йордания.

Капитанът на "гаучосите" вкара всяко от петте попадения за тима до момента осигурявайки място в елиминационната фаза още преди последния двубой и се превърна в голмайстор номер 1 в историята на Световното първенство.

"Лео ще започне на скамейката. Отговарям, защото заслужаваш честен отговор. Лео ще влезе в игра малко по-късно", каза Скалони, отговаряйки на въпрос от 91-годишния аржентински радиожурналист Енрике Макая Маркес, който отразява 18-ото си световно първенство.

Аржентина вече гарантира първата си позиция в група F, но селекционерът отрече варианта да използва по-слаб състав, за да запази титулярите си за 1/16-финалите.

"Тези, които ще играят утре, го заслужават - те са част от отбора. Всичките усилия, които полагаме на тренировки, са благодарение на тях, затова сме тук. Те правят всичко възможно дори когато не играят. Бих искал да дам минути на всички, когато имам възможност, а това е защото го заслужават. Те също са фантастични играчи. Мечтата на един треньор е отборът му да се представя по един и същ начин, независимо от това кой е на терена. Ако носиш фланелката и играеш, няма значение дали е важен двубой, или не. Трябва да дадеш всичко от себе си, за да спечелиш, нищо не се променя. Нищо не се е променило от първия ден", каза аржентинският специалист.

В лицето на Йордания тимът на Лионел Скалони ще се изправи срещу съперник, който вече е елиминиран след две последователни поражение при първото си участие на Световно първенство, а наставникът на Аржентина очаква да се изправи срещу отбор, който ще играе дефанзивно във финалния си мач от турнира.

"Йордания обикновено играе с петима защитници и ние сме готови за тази възможност. Ако срещаме трудности, може да се наложи да променим нещо. Готови сме да действаме по друг начин, ако нещата са трудни, в зависимост от играта на опонента ни", каза още Скалони.

"Гаучосите" вече научиха съперника си в следващата фаза, след като Кабо Верде преодоля груповата фаза при дебюта си на Световни финали, а двубоят помежду им ще бъде на 4 юли от 1:00 часа българско време.

Свързани статии:

Футболистът на Лудогорец Дерой Дуарте беше избран за играч на мача за Кабо Верде срещу Саудитска Арабия
Футболистът на Лудогорец Дерой Дуарте беше избран за играч на мача за Кабо Верде срещу Саудитска Арабия
Кабо Верде направи нулево равенство със Саудитска Арабия и завърши...
Чете се за: 02:30 мин.
Лионел Меси: Всичко, което преживявам в момента, е бонус
Лионел Меси: Всичко, което преживявам в момента, е бонус
Аржентина победи Алжир с 3:0, а 38-годишният футболист отбеляза...
Чете се за: 01:32 мин.
# Лионел Скалони #Лионел Меси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
2
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души
3
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
4
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
След тежките катастрофи: Демерджиев разпореди проверки на ремонтите и строителството на пътища в страната
5
След тежките катастрофи: Демерджиев разпореди проверки на ремонтите...
„БНТ Представя“ филм за футболната легенда Димитър Пенев
6
„БНТ Представя“ филм за футболната легенда Димитър Пенев

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
4
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Мондиал 2026

Начален удар - 27.06.2026 г.
Начален удар - 27.06.2026 г.
Футболистът на Лудогорец Дерой Дуарте беше избран за играч на мача за Кабо Верде срещу Саудитска Арабия Футболистът на Лудогорец Дерой Дуарте беше избран за играч на мача за Кабо Верде срещу Саудитска Арабия
Чете се за: 02:30 мин.
Томас Тухел не се страхува от противниците на Мондиал 2026 Томас Тухел не се страхува от противниците на Мондиал 2026
Чете се за: 01:52 мин.
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
236735
Чете се за: 24:45 мин.
Световно първенство: Норвегия – Франция (ГАЛЕРИЯ) Световно първенство: Норвегия – Франция (ГАЛЕРИЯ)
Уилям Салиба: Искам да се изправям срещу най-добрите и да печеля дуелите си Уилям Салиба: Искам да се изправям срещу най-добрите и да печеля дуелите си
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Техническа грешка увеличи заплатите на шефовете на енергийни регулатори с до 2000 евро
Техническа грешка увеличи заплатите на шефовете на енергийни...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
След акцията край Слънчев бряг: Разследването трябва да установи дали има корупция във ВиК-Несебър След акцията край Слънчев бряг: Разследването трябва да установи дали има корупция във ВиК-Несебър
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Съдът гледа мярката на 21-годишния шофьор, който уби две деца край Мездра Съдът гледа мярката на 21-годишния шофьор, който уби две деца край Мездра
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
При акция в Созопол: Полицията иззе голямо количество райски газ и кокаин При акция в Созопол: Полицията иззе голямо количество райски газ и кокаин
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
След трусовете във Венецуела: Измеренията на човешката трагедия и...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Прокуратурата възложи цялостна проверка на пътя, където стана...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
В разгара на летните отпуски – какво трябва да знаем за...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи плакет от ORF...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ