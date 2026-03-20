Скок на цените на захарта и кафето - производителите се опасяват от логистични проблеми

Теодора Гатева
Освен в енергийния сектор, войната в Близкия изток вече започва да дава отражения и върху други отрасли. Цените на суровата захар стигнаха тримесечен връх.

Опасенията са, че най-големите производители на захарна тръстика Бразилия и Индия, ще пренастроят дейността си и ще започнат да произвеждат повече етанол, за сметка за захарта. Етанолът се използва като гориво самостоятелно или като добавка към бензина.

Промяната в производствената политика означава и по-високи цени на захарта. През последните дни те са се увеличи с над 3%. На по-високи с между два и половина и 2.7 на сто цени се търгува и кафето.

Ръст с около 2% отбелязва и цената на какаото. Освен по-скъпите горива, опасенията на експертите са, че рязко ще се увеличават и разходите за логистика, в опит да се избегнат опасни зони, близки до военни действия.

