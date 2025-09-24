Слънце днес, студ през почивните дни

Сряда ще е топла и слънчева – температурите скачат до 31°, в София около 28°.

Сутринта на изток ще има малко мъгли и ниски облаци, но те ще се вдигнат и денят ще стане истински септемврийски „бонус“ – почти лятно време.

По морето – до обяд облаци и леко мрачно, но след това небето ще се изчисти. Температурите ще стигнат 22–24°, морската вода е почти същата – 22–24°, а вълнението ще е 2–3 бала.

В планините ще е предимно слънчево, но следобед облаците ще напомнят, че есента е зад ъгъла. На 1200 метра ще е около 24°, а на 2000 метра – около 16°.

От четвъртък обаче идва обратът. Силен вятър от североизток ще донесе по-студен въздух и температурите ще паднат с 3–5 градуса. Ще има повече облаци и първи дъждове, най-вече в Западна България и югоизточните райони.

Уикендът ще е съвсем различен. Петък и събота ще бъдат ветровити – на изток дори със силен вятър. Максималните ще паднат до 19–24°, а минималните ще са около 9–14°.

В неделя вече ще усетим истинската есен – повече облаци, повече дъжд, температури под 20° почти навсякъде.

И за финал – в Рила и Пирин се очаква първият сняг.