БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Слънце днес, студ през почивните дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Деца
Запази

31° в сряда, а през уикенда – валежи, вятър и първи сняг

КОТКА - време - море - слънце
Снимка: БТА
Слушай новината

Сряда ще е топла и слънчева – температурите скачат до 31°, в София около 28°.
Сутринта на изток ще има малко мъгли и ниски облаци, но те ще се вдигнат и денят ще стане истински септемврийски „бонус“ – почти лятно време.

По морето – до обяд облаци и леко мрачно, но след това небето ще се изчисти. Температурите ще стигнат 22–24°, морската вода е почти същата – 22–24°, а вълнението ще е 2–3 бала.

В планините ще е предимно слънчево, но следобед облаците ще напомнят, че есента е зад ъгъла. На 1200 метра ще е около 24°, а на 2000 метра – около 16°.

От четвъртък обаче идва обратът. Силен вятър от североизток ще донесе по-студен въздух и температурите ще паднат с 3–5 градуса. Ще има повече облаци и първи дъждове, най-вече в Западна България и югоизточните райони.

Уикендът ще е съвсем различен. Петък и събота ще бъдат ветровити – на изток дори със силен вятър. Максималните ще паднат до 19–24°, а минималните ще са около 9–14°.
В неделя вече ще усетим истинската есен – повече облаци, повече дъжд, температури под 20° почти навсякъде.

И за финал – в Рила и Пирин се очаква първият сняг.

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
4
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
5
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
6
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Откриха втори спътник на Земята
5
Откриха втори спътник на Земята
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Времето

От плаж до пуловер
От плаж до пуловер
В Гърция бурен вятър спря фериботите В Гърция бурен вятър спря фериботите
Чете се за: 00:30 мин.
Застудяване днес Застудяване днес
Чете се за: 01:32 мин.
Времето през седмицата 8 - 14 септември Времето през седмицата 8 - 14 септември
Чете се за: 01:05 мин.
Времето през уикенда Времето през уикенда
Чете се за: 00:42 мин.
Лятото на 2025 е едно от най-сухите лета Лятото на 2025 е едно от най-сухите лета
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство
В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Потушен е големият пожар край Тутракан, има задържан Потушен е големият пожар край Тутракан, има задържан
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Над 2600 дка е засегнатата площ от пожарите в Национален парк...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Признаването на палестинска държава: Исторически момент или...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ