Слънце, мъгли и топло време през уикенда

Днес времето ще е предимно слънчево, но сутринта в долините на Южна България и по Дунавската равнина ще има гъсти мъгли и намалена видимост. Вятърът ще е слаб, почти тих. Температурите ще се движат между 0° и 5° сутрин и 13°–18° следобед, а в районите с мъгла ще остане по-хладно.

По Черноморието също ще е слънчево и тихо, с мъгли рано сутрин. Максималните температури ще са 14°–16°, морето ще е спокойно.

В планините ще грее слънце, с лек вятър от северозапад. На 1200 м температурата ще е около 15°, а на 2000 м – около 9°.

В неделя видимостта ще се подобри и денят ще е слънчев, но с постепенно заоблачаване. Температурите ще се повишат – до 21°.

В понеделник облаците ще се увеличават, ще духа по-силен югозападен вятър и ще остане топло.

Във вторник и сряда се очакват валежи от дъжд в северозападната част на страната и кратко застудяване. В източните райони ще е по-сухо и по-топло – температурите може да достигнат около 20°.