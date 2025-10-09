Слънце на запад, превалявания на изток в четвъртък

Над източната половина от страната облачността ще остане значителна. В сутрешните часове на много места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. В западната половина вероятността за валежи е малка, а облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява.

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София - около 7°, а максималните - между 14° и 19°, в София – около 14°.

По Черноморието времето ще се задържи облачно. В сутрешните часове на места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11° и 14°, а максималните - 16° - 17°. Температурата на морската вода е от 18° до 20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще е по-често значителна, на места с валежи от сняг, под 1800 метра - от дъжд. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 2°.

В петък ще има променлива облачност, над много райони временно намаляваща и до предимно слънчево. По-често значителна ще е над планинските райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 15° и 20°.

В събота облачността ще е предимно значителна, на места, главно в Северна България и планините, ще превали. Вятърът ще остане от северозапад, а дневните температури ще се понижат с 2 - 3 градуса.

През нощта срещу неделя облачността бързо ще намалее, сутрешните температури ще се понижат и минималните ще са между 5° и 10°.

В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат слабо и максималните отново ще са предимно между 15° и 20°.