Зимата се завръща: Валежи и понижение на температурите

Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази
застудяването продължава предстоят валежи
Валежи от сняг се очакват и в равнинните части от страната през нощта срещу четвъртък и в четвъртък, който още не е на прогностичната ни карта.

Преди това валежите ще се от дъжд, само в планините – от сняг, а максималните температури съществено ще се понижат.

17° беше днес във Велико Търново и Враца, 16° в Ловеч, 15° в Пловдив и Варна. След върховете, най-студено остана в София, с 9°.

Утре максималните температури ще бъдат по-ниски, но отново в широки граници – от 4° на север до около 11° на югозапад, където ще има повече слънчеви часове.

След станалите традиционни сутрешни мъгли, през деня облачността ще се увеличава и във вечерните часове в Източна България, където ще бъде и ветровито, ще има слаби превалявания от дъжд.

И в планините ще завали, през втората половина на деня, поради все още необичайно високите температури – дъжд, само по най-високите части – слаб сняг. Вятърът ще е умерен, с посока от югоизток.

Слаби превалявания от дъжд ще има утре в Гърция, както и в южните райони от Италия.

Под влиянието на добре изразен циклон значителни валежи ще има в Испания, Португалия, в страните от Западна Европа, както и в западните части от Британските острови. Ще вали и на Скандинавския полуостров – и дъжд, и сняг.

В останалата част от континента – в страните от Централна и Източна Европа, в северната половина от Апенините и в по-голямата част от Балканите ще има и слънчеви часове, но и много райони с мъгли, на места трайни.

Причината – обширна област от високо атмосферно налягане, която определяше времето и у нас през последните дни.

Предстои промяна. В неделя и през първите дни от новата седмица ще бъде облачно и минималните температури ще се повишат.

Ще има и превалявания, все още от дъжд и предимно слаби и изолирани. По-значителни и почти повсеместни валежи се очакват в сряда.

На Бъдни вечер и на Коледа в страната ще нахлува по-студен въздух и в много райони от страната, вече не само в планините, се очаква и сняг.

