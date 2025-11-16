БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
"Истории за разширяването" - Република Северна...
Чете се за: 04:42 мин.
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево и спокойно време в неделя, но с мъгли в равнините

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Запази
слънчево време деня предстои заоблачаване дъжд
Слушай новината

В неделя времето ще бъде предимно слънчево, с временни облаци високо в небето. До обяд в низините ще има намалена видимост, но след появата на слаб вятър от запад-северозапад мъглата постепенно ще се разсее. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София около 16°.

В планините ще е слънчево и приятно, с лек до умерен вятър от югозапад. Температурите ще достигнат около 16° на 1200 м и 8° на 2000 м.

По Черноморието също ще е слънчево, с временни мъгли сутрин. Ще духа слаб вятър от юг, а дневните температури ще са между 14° и 17°. Морската вода ще е около 16–17°, а вълнението – слабо.

Слънцето изгрява в 7:20 ч., залязва в 17:03 ч., а денят ще продължи 9 часа и 43 минути.

Последвайте ни

ТОП 24

Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
1
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
2
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
4
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
5
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам разговор в очите – не знам какви са мотивите“
6
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Времето

Тропическа риба се появи край Варна
Тропическа риба се появи край Варна
Облачност и мъгли, но с меки ноемврийски температури Облачност и мъгли, но с меки ноемврийски температури
Чете се за: 01:07 мин.
Слънце, мъгли и топло време през уикенда Слънце, мъгли и топло време през уикенда
Чете се за: 01:07 мин.
Мъгливо начало на деня, но слънчев и топъл четвъртък Мъгливо начало на деня, но слънчев и топъл четвъртък
Чете се за: 00:37 мин.
Екстремна магнитна буря над България Екстремна магнитна буря над България
Чете се за: 00:50 мин.
Слънчево и топло за сезона Слънчево и топло за сезона
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява интерес към активи на компанията Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява интерес към активи на компанията
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Обраха ансамбъл "Чинари: Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио Обраха ансамбъл "Чинари: Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си опасни селфита
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Зеленски в Париж: Украйна купува 100 френски изтребителя...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Над 110 хил. лева са открити в дома на задържания митнически...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ