Слънчево и спокойно време в неделя, но с мъгли в равнините

В неделя времето ще бъде предимно слънчево, с временни облаци високо в небето. До обяд в низините ще има намалена видимост, но след появата на слаб вятър от запад-северозапад мъглата постепенно ще се разсее. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София около 16°.

В планините ще е слънчево и приятно, с лек до умерен вятър от югозапад. Температурите ще достигнат около 16° на 1200 м и 8° на 2000 м.

По Черноморието също ще е слънчево, с временни мъгли сутрин. Ще духа слаб вятър от юг, а дневните температури ще са между 14° и 17°. Морската вода ще е около 16–17°, а вълнението – слабо.

Слънцето изгрява в 7:20 ч., залязва в 17:03 ч., а денят ще продължи 9 часа и 43 минути.