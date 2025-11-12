БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слънчево и топло за сезона

Чете се за: 01:00 мин.
В следващите дни вятърът ще отслабне, а температурите ще останат между 12 и 17 градуса

През днешния ден ще бъде преобладаващо слънчево. В сутрешните часове над Източна България е възможно да има облачност, но в останалата част -слънчево, със слаб до умерен вятър от запад–северозапад. Минималните температури ще са между 4° и 9 °C, в котловините по-ниски, в София около 2 °C, а максималните ще са между 12° и 17 °C, в София около 12 °C.

През следващите дни вятърът ще отслабне. В ниските райони и котловините сутрин ще има мъгла или ниска облачност и намалена видимост, а следобед - слънчево. В четвъртък и петък минималните температури ще се понижат до 0°–5 °C, а максималните ще останат предимно между 12° и 17 °C. В събота се очаква слаб западен вятър и допълнително затопляне. В неделя от запад-югозапад ще се увеличи облачността, вятърът ще е слаб, остава топло за сезона.

