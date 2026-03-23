Слънчоглед от Аржентина с пестициди 4 пъти над нормите откриха от БАБХ

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи завишени количества пестициди и в четвърти кораб със слънчоглед от Аржентина, съобщиха от пресцентъра на агенцията и добавиха, че количеството пестициди е четири пъти над допустимото.

От БАБХ припомнят, че до момента в страната са пристигнали четири пратки слънчоглед от Аржентина с общо количество над 160 000 тона. Проби от всяка доставка се взимат още на пристанището. Лабораторните анализи на стоката в първите три кораба са отчели остатъчни количества пестициди два до пет пъти над нормата.

Екипи на БАБХ проследяват движението на вносната суровина по цялата логистична верига - от пристанището, през съхранението, до индустриалната преработка и реализацията, съответно износа от страната. Контролът се осъществява в координация с други институции, включително митниците. Вносителят на аржентинския слънчоглед е предоставил писмена декларация, че преработеният продукт ще бъде изнесен за страни извън Европейския съюз, където тези стойности на пестицидите са допустими, или ще бъде използван за технически цели или за производство на биодизел.