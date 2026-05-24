Слав Киров завърши на 12-о място на Световната купа по спортно катерене в дисциплината боулдър в Берн

Слав Киров и Николай Русев участваха във втория кръг на Световната купа по спортно катерене за мъже и жени в дисциплината боулдър

Слав Киров завърши на 12-о място на Световната купа по спортно катерене в дисциплината боулдър в Берн
Слав Киров се класира на 12-о място във втория кръг от Световните купи по спортно катерене за мъже и жени този сезон в дисциплината боулдър, която се проведе в Берн (Швейцария).

Той показа своите възможности още в квалификацията, която определи 24-е полуфиналисти - по 12 от двете групи, в които бяха разделени състезателите. Киров и вторият български състезател Николай Русев бяха заедно в група А, Русев стартира седми, успя да направи 2 топа и 1 зона, и с общо 59,5 точки зае 16-о място. Само 1 зона (10 точки) не му достигна за влизане в полуфинала. Киров беше 21-и в стартовия списък, постигна топ последователно на първите 4 боулдъра и с 98.9 точки зае 4-о място в групата.

В днешния полуфинал Слав Киров даде всичко от себе си, успя да постигне 1 топ и 2 зони, които ако беше преодолял от по-малко брой опити щяха да му стигнат за финал. Това е и новото най-добро класиране на него на Световна купа - 12-то място, съобщават от Българската федерация по катерене и алпинизъм.

Това беше първата от серията четири световни купи, които ще се проведат последователно в Европа. Следва Мадрид на 28-31 май, където участие ще вземе и Борис Бечев в скоростта - втора дисциплина от програмата, на 3-7 юни в Прага отново две дисциплини - боулдър и трудност, в която ще се включат Александра Тоткова и Вероника Игнатова, а последната Световна купа от тази серия е в Инсбрук на 17-21 юни традиционно с две дисциплини - боулдър и трудност, отново с Александра Тоткова.

Междувременно, Николай Русев ще вземе участие на Европейското първенство боулдър за юноши и девойки в Унгария на 11-14 юни, където за последен път ще има възможност да се състезава при юношите U21.

Слав Киров с първо място на европейската купа по спортно катерене - боулдър в Генуа
Слав Киров и Деница Мирчева са новите държавни шампиони по скално катерене
Станка Златева: Европейското първенство завърши успешно и за младите, и за България
Фредрик Дверснес спечели 15-ия етап от Джиро д'Италия 2026 след успешно откъсване в Милано
Исторически успех за Виктор Танчев в Имола
Хавиер Ибаниес с категорична победа в първия си мач на професионалния ринг в Сан Себастиан, Испания
Българските състезатели спечелиха още четири медала на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
