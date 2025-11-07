БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Още в първия ден на надпреварата българските таекуондисти спечелиха три бронзови медала

Слави Бинев и представители на световния спорт откриха европейското за кадети в Гърция
Редица официални гости и високопоставени представители на световното спортно семейство присъстваха на официалното откриване на европейското първенство по таекуондо за деца и кадети, което се провежда от 6 до 8 ноември в Атина.

Сред официалните лица, уважили събитието, бяха министърът на образованието и спорта на Гърция г-н Йоаннис Вроутсис, заместник-министърът на спорта на Албания г-н Ендрит Ходжа, президентът на Гръцкия олимпйски комитет г-н Исидорос Коувелос, президентът на Европейската федерация по таекуондо г-н Сакис Прагалос, председателят на Българската федерация по таекуондо и новоизбран член на Борда на директорите на Световната федерация г-н Слави Бинев, изпълнителният директор на Българската федерация по таекуондо д-р Александър Минев, вицепрезидентът на Гръцкия олимпийски комитет, олимпийски шампион и легенда в таекуондото г-н Михалис Муруцос. Присъстващи бяха и редица други представители от най-високо ниво от света на таекуондото от цял свят.

Още в първия ден на надпреварата българските таекуондисти спечелиха три бронзови медала, с което състезателите показаха силен дух, отлична подготовка и непреклонна воля за победа. Ивайло Петров - 33 кг, Виктор Вангелов - 49 кг, и Денис Бедри - 53 кг, донесоха отличията за България при кадетите. Постиженията на младите ни таекуондисти са ярко доказателство, че България продължава да гради своето място сред водещите сили в европейското и световното таекуондо.

#Европейско първенство за деца и кадети в Атина #Слави Бинев

