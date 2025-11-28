Славия прекрати договора на Мартин Кушев

Промяна настъпи в щаба на Славия. Част от екипа на „белите“ повече няма да бъде Мартин Кушев. Договорът на треньора бе прекратен, съобщиха официално от клуба.

"Изказваме благодарност на специалиста за дългогодишната работа и всеотдайност. Пожелаваме на Мартин Кушев всичко най-добро в професионален и личен план", се казва в съобщението на "белите".

Професионалната кариера на бившия нападател е почти изцяло свързана с "белите". Кушев преминава в отбора от София за първи път през 1997 година, като това е дебютният от общо четири периода за него в тима.

През 1999 година Кушев започва да играе в чужбина, преминавайки в германския Саарбрюкен. Отново носи екипа на Славия през 2000 и 2002 година, а това е последвано от трансфер в първенството на Русия. Последното завръщане на бившия национал в Славия е през 2011 година, когато приключва състезателната му кариера.

През сезон 2011-2012 става старши треньор на първия състав, а в периода 2016-2025 година неизменно е в треньорския щаб на "белите" като помощник.

Кушев има 115 мача и 53 гола за Славия в четирите си периода като футболист, а по време на работата си в клуба изкарва и треньорски ПРО лиценз.

Мартин Кушев беше част от щаба на Златомир Загорчич, който се раздели с "белите" през октомври.