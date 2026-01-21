БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Славия с убедителна победа във втората си контрола

от БНТ

Чете се за: 02:00 мин.
Спорт


„Белите“ се наложиха с категоричното 4:0 над руския втородивизионен Енисей Красноярск.

купа българия славия цска 1948 галерия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Славия записа убедителна победа във втората си контрола по време на подготвителния лагер в Турция. „Белите“ се наложиха с категоричното 4:0 над руския втородивизионен Енисей Красноярск, решавайки изхода на двубоя още преди почивката.

Столичани наложиха темпото от самото начало и поведоха в 10-ата минута, когато Кристиян Балов напредна и изведе отлично Роберто Райчев, а нападателят откри резултата. Петнайсет минути по-късно Борис Тодоров намери Джордан Варела, който с точен удар удвои аванса на Славия.

В самия край на първото полувреме Балов отново бе в центъра на събитията. Младият халф нахлу в наказателното поле на Енисей и бе съборен, след което сам реализира отсъдената дузпа за 3:0.

След почивката темпото спадна, но „белите“ продължиха да контролират срещата. В 78-ата минута резервата Иван Минчев асистира на Васил Казълджиев, който с хладнокръвно изпълнение оформи крайното 4:0.

В проверката участие взе и 19-годишният грузински защитник Рати Григалава, който е на проби в състава на Славия и записа първите си минути през второто полувреме.

„В този мач видяхме нашата Славия – отбор, който показва на терена това, което тренира. Футболистите се раздадоха, въпреки че става дума за контролна среща, и това ми дава увереност за силно представяне в първенството“, коментира президентът на клуба Венцеслав Стефанов.

Следващата контрола на Славия по време на лагера в Анталия е на 24 януари, когато „белите“ ще се изправят срещу казахстанския Тобол.

#ПФК Славия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

